Google пропонує знайти пісню за власним мугиканням [ Редактировать ]
Знайти пісню за власним мугиканням - таку можливість пропонує Google. Достатньо відкрити додаток, запитати "Що це за пісня?". Потім наспівати, насвистати чи намугикати уривок. Штучний інтелект прослухає ваші старання і надасть варіанти найбільш схожих пісень.
Це працює, навіть якщо користувач має неідеальний музичний слух. Додаток вже доступний англійською мовою на пристроях Apple та 20 мовами в системі Андроїд.
по теме
Apple сняла iPhone с производства: каких моделей больше не будет
Ее представители подчеркивают, что всего в 2020 году Apple перестала производить четыре старые модели телефонов
Apple и Google получили обращение от СБУ
Служба призвала компании привести свою деятельность на территории Украины в соответствии с национальным законодательством
Google выпустила важное обновление для Android
Американская корпорация Google выпустила критически важное обновление для Android
Google представила новые смартфоны Pixel с поддержкой 5G (видео)
Google представила два новых смартфона Pixel, умную колонку Nest Audio и приставку для телевизора Chromecast
В Android 12 смартфоны обретут свободу выбора
Android 12 будет лояльнее относиться к сторонним магазинам приложений на смартфонах и планшетах