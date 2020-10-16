5992 випадки інфікування за минулу добу - це найбільше від початку пандемії. Майже немає сумнівів, що наступного тижня вийдемо на показник 6 тисяч і більше. У МОЗі кажуть - це ще далеко не пік захворюваності. Всі розуміють, що ми переживаємо потужну, ще першу хвилю COVID-19 - на рівні з тими, які вже вдарили по іншим країнам Європи. Але ж українці - бідніші, ніж більшість європейців. Та й наша держава не забезпечує справді безкоштовного лікування. Так скільки потрібно викласти, щоб не померти від коронавірусу? Анна Філь знає.

COVID-19 - недуга підступна й непередбачувана. Б'є по імунітету, нервах, а ще по кишені. Усі хворіють по-різному. Дехто відлежується вдома, інші по кілька тижнів у лікарні. Скільки коштує мінімальне і найдорожче лікування? Нумо рахувати.

Насамперед. Навіть, щоб розпізнати COVID-19 уже треба платити. Або часом, або грішми. На результат безкоштовного тесту від держави доводиться чекати до двох тижнів. Хочеш швидше - готуй гаманець. Так вчинила і Тамара, коли дізналася, що колега на роботі підхопила коронавірус.

Тамара Козицька, перехворіла на коронавірус:

Ми пішли це робити за свій кошт, щоб швидше це все було, тому що за державний кошт дуже довго ждати тести, а на роботу ходити потрібно.

Результат - позитивний. І у Тамари, і в її старшого сина - Валери. У жінки з симптомів лише нежить і втрата нюху. У дітей узагалі нічого.

Тамара Козицька, перехворіла на коронавірус:

Не температури ні в кого не було за весь цей період. Менший пробувши весь цей час з нами в поцілунках і в обнімашках навіть не захворів.

Лікар призначила симптоматичне лікування. Краплі від нежитю, спрей для горла, вітаміни. І тритижневу самоізоляцію. Основні витрати - це тести, які Тамара робила для себе і дітей.

Тамара Козицька, перехворіла на коронавірус:

На ліки я витратила десь 400 гривень максимум. Двоє дітей і я - на родину в нас вийшло 2200, ну 2500.

Як звичайну застуду COVID-19 переносять 80 відсотків пацієнтів. Особливого лікування не потребують.

Юрій Жигарєв, лікар-інфекціоніст:

Ми не рекомендуємо якусь стандартну терапію крім жарозхнижуючих, якщо висока температура, тому що противірусних препаратів наразі немає, які дійсно ефективні. Антибіотики на вірус не діють

А ось проблеми з диханням, особливо під час фізичного навантаження, відчуття нестачі повітря - це вже ознаки ускладнення. Тому за симптомами варто уважно стежити.

Юрій Жигарєв, лікар-інфекціоніст:

Є наприклад такий прилад пульсоксиметр. Якщо є можливість його придбати чи взяти у когось із сусідів родичів, просто щоб перевірити насиченість вашої крові киснем. Якщо вона там 95 відсотків це норма, якщо менше - треба звернути увагу.

Тож в яку копієчку влетить "легка корона"? В мінімальному домашньому "ковід-наборі": парацетамол - не дорожче 20 гривень. По упаковці вітамінів С і D - буде не менш, як півтори сотні. І аби лікувати симптоми, придбаємо сироп від кашлю. Ціни різні, але в середньому ще сотня. Додамо до цього платний тест - тисяча гривень. І пульсоксиметр, щоб вчасно помітити ризик ускладнень - плюс півтисячі. Загалом майже дві тисячі. Але! На цьому історія може на скінчитися.

Андрій теж спершу лікувався вдома. З перших симптомів лише першіння в горлі. Одразу звернувся до сімейного лікаря

Андрій Варьонов, перехворів на коронавірус:

Она посмотрела, горло у тебя так, в принципе, красноватое. Но то такое. Может где-то сквозануло, там че-то холодного попил. Пройдет.

Не проходило два тижні! Льодяники для горла, сиропи, вітаміни й антибіотики - не допомагали. Навпаки - піднялася температура, з'явилася ломота в тілі. Зробили тест на СOVID-19 - позитивний. А рентген показав ще й двосторонню пневмонію. Андрія швидкою відвезли в лікарню.

Андрій Варьонов, перехворів на коронавірус:

Капельницу ставили. Это баночки такие с раствором. Два раза в день надо было. Это я сам покупал. От кашля сам покупал. Ингаляционный вот это раствор сам. Физраствор свой. А еще потом начали колоть, назначили в живот для разжижения крови, фленокс. Такие вот уколы они прямо в шприцах набранные продавались. 120 что ли гривен стоил один. Это тоже я сам покупал.

За 9 днів у лікарні на все про все пішло близько 10 тисяч гривень. З безкоштовного - лише антибіотик для крапельниць. А ще катетери, пластир і бинти - хоча і їх на всіх не вистачало. Тож Андрій ще й вирішив допомогти лікарні - через соцмережі зібрав три тисячі гривень на найнеобхідніше. Придбав і пульсоксиметр - бо старий, розміром з принтер, медсестрам доводилося тягати від палати до палати.

Вот бинты всякие, пластыри, целые короче пакеты пакеты пакеты понагребли. Все есть. Спиртовые это самое. Вот дивайсик этот. Уже с пацанами опробовали здесь.

А якщо хочеться комфорту і щоб усього вистачало - є ще одна опція. Стаціонар у приватній клініці. Щоправда, таких лікарень, які приймають ковідних пацієнтів, на всю країну три. І цей варіант - далеко не для всіх.

Доба перебування в одномісній палаті 11 тисяч 650 гривень, в двомісній - 9250 гривень. Це тільки перебування. Медикаменти, аналізи, обстеження, вироби медичного призначення в цю суму не входять, і первинний аванс при поступленні 50 тисяч гривень.

І це ще не найдорожчий варіант. Та попри захмарні ціни - попит є.

На даний час в стаціонарі COVID-19 немає вільних місць.

Підіб'ємо підсумки. Потрапити в приватну клініку - нереально, тому будемо покладатися на державу. Вгадати скільки всього доведеться докуповувати складно. Залежить від лікарні і стану пацієнта. За відгуками, госпіталізація вартує від нуля до кількох десятків тисяч гривень. Тож тут - невідомість. Підрахуємо решту витрат у разі ускладнень. Згадаймо наш "домашній набір", до нього додамо ще один контрольний тест. І тисячу гривень на комп'ютерну томографію, якщо стало гірше її не уникнути. Тобто, готувати треба ще плюс щонайменше 4 тисячі. А краще не забувати про маску і безпечну дистанцію.