В п’ятницю ввечері, 16 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА", народний депутат від "Батьківщини" та кандидат в мери Києва Олексій Кучеренко розповів про аудит "Нафтогазу" та опалювальний сезон, який наближується.

"Вони категорично проти цього чомусь, хоча, як на мене, коли вони прийняли владу від попередників, вони самі в першу чергу мали би бути зацікавлені в цьому аудиті. Цей аудит зробив буквально місяць тому Держаудитслужба вирок. Він буде вироком суду, я вам гарантую. Вирок такий: "Нафтогаз" за останніх 5 років не доплатив 75 млрд грн в держбюджет. Я дав одразу запит, хочу подивитись результати аудиту. Сьогодні отримав відповідь: оскільки СБУ відкрила справу, стосовно цього, то це вже - секрет, держтаємниця і мені не дали відповіді", - налогосив депутат.

"Як так сталось, що "Нафтогаз" був у нас гіперприбутковим за півроку 2020 він показав збитків на 11,5 млрд грн. Чому Коболєв не на допитах? Чому Коболєв зараз подав свій проект фінансового плану, за яким він ще більше хоче підвищити собі гонорари і свій середній гонорар по компанії", - зауважив Кучеренко.

Також депутат зазначив, що поки не буде прозорого публічного аудиту компанії, ми будемо сперечатись без кінця.

"Опалювальний сезон - це, в першу чергу, мають бути підготовлені споживачі в своїх будинках. Згідно з усіма процедурами по кожному будинку має бути форма спеціальна підписана готовності будинку до прийняття тепла. Я задаю питання всім киянам: у вас в будинку підписував хтось такий акт з боку ваших жильців? Ні. точно не підписував. Тому, хочу сказати, що це чергова маніпуляція з цією 95% готовністю до опалювального сезону", - додав депутат.