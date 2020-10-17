Уряд вирішив, що фонд боротьби з коронавірусом можна скоротити у 30 разів – до 2,6 млрд. грн. Про це під час брифінгу заявила кандидат у депутати до Київської міської ради від "Батьківщини" Алла Шлапак.



"Уряд вже вирішив, що пандемія напевно 1 січня 2021 року закінчиться. У бюджеті на 2021 рік на боротьбу з пандемією закладено 2,6 млрд. грн. При цьому у 2020 році з фонду у 60 млрд. грн кошти були потрачені не на лікарні і підготовку дистанційного навчання, а на дороги", - заявила Алла Шлапак.



Кандидат у депутати до Київської міської ради від "Батьківщини" Алла Шлапак висловила нерозуміння, що уряд ухвалює рішення про додаткові соціальні гарантії, а коштів на це не виділяє, що створює проблеми для місцевих бюджетів.



"Уряд, як і більшість в парламенті, взяв моду приймати рішення про додаткові соціальні гарантії, але при цьому абсолютно не забезпечуючи це фінансово. А фінансування додаткових соціальних гарантій повністю лягає на місцеві бюджети. Але ж місцеві бюджети коштів не отримують на такі цілі", - стверджує Шлапак.



Алла Шлапак висловила занепокоєння, що у випадку виконання додаткових соціальних державних гарантій, у Києві будуть зменшені програми розвитку міста.



"Якщо місто буде виділяти кошти на додаткові державні гарантії, то будуть зменшені кошти на розвиток міста – це впровадження екологічних стандартів, проведення аудиту, розвиток метро, будівництво мостів", - заявила кандидат у депутати до Київської міської ради від "Батьківщини" Алла Шлапак.