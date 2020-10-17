Злива перетворила вулиці українських міст на річки [ Редактировать ]
Вселенський потоп. Україну накрила негода і столиця... не впоралася із потоками води. Вулиці перетворилися на річки. І це в прямому сенсі. На дорогах автівки не їхали, а "пливли".
Жителі містечка Ірпінь навіть за фільмували, як вода проривалася в салон маршрутки.
Залило і Київ. А на одному з перехресть дві автівки потонули, чим спровокували транспортний колапс. Машини зупинились у величезних заторах. Ускладеним був і рух трамваїв. "Киїавтодору" довелося вивести на вулиці понад сім десятків одиниць техніки - розчищати зливостоки та відкачувати воду.
У Білій Церкві, що у Київській області, задіяли навіть підрозділи ДСНС - рятувальники відкачували воду з підвалів будинків.
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