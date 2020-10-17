Нагальна проблема з ПЛР-тестуванням і в Одесі. З напливом людей тамтешні лабораторії не можуть впоратися. Як наслідок вишиковуються величезні черги - з хворими і потенційно хворими на COVID-19.

Чи можна розірвати замкнуте коло і який вихід бачить місцева влада?

В одеських лікарнях закінчується кисень для ковід-пацієнтів, до того ж мед-заклади переповнені хворими на коронавірус. Про це щодня повідомляють ЗМІ. Частково таку інформацію підтверджують і волонтери, які допомагають з ушпиталенням людей.

Надія Верлан, жителька Одеси:

Больных много, каждый хочет лечиться, каждый хочет жить, а возможности нет, и лечения нет, и коек нет. Страшно! Говорят, к весне вообще будет помирать много народа.

Натомість, в облдержадміністрації запевняють: не все так погано. Мовляв, кисню вже вистачає, а проблем із шпиталізацією здебільшого немає: у регіоні постійно розгортають нові ліжко-місця. Однак визнають: лабораторії, які здійснюють ПЛР-тестування, - перевантажені.

Наталія Одарій-Захар'єва, т.в.о. директора Департаменту охорони здоров'я ОДА:

Департамент працює над питанням подальшого збільшення ліжок: у разі заповненості другої та третьої хвилі розглядається варіант за необхідності розгортання ліжок на території навіть не медичних закладів - це можуть бути стадіони, палаци, інші приміщення.

В Одеській облраді, тим часом, запитують: що відбуватиметься, коли стрімко зросте кількість хворих на грип та інші сезонні недуги? Мовляв, уже зараз треба думати, як відокремлювати таких пацієнтів, не перевантажуючи ліжко-фонд.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Больницы практически переполнены, людей размещать некуда: уже даже онкобольным отказывают сейчас, людям с пересаженными почками - и они сейчас получают отказ в госпитализации. То есть ситуация с медициной - катастрофическая! У нас был огромнейший коронавирусный фонд! Практически 70 миллиардов гривен - который был израсходован по назначению только на 15 процентов. То есть, 85 процентов от 70 миллиардов гривен коронавирусного фонда пошли на дороги, на какие-то стройки президентские.

Прогнози тим часом невтішні. За підрахунками епідеміологів, уже наступного місяця щодня в Україні фіксуватимуть до десяти тисяч нових хворих на коронавірус. Такого навантаження медична система може не витримати.