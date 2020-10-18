Украина отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - посольство США [ Редактировать ]
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Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщило посольство США в Киеве на своей странице в Facebook.
Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!
Такое заявление было принято по итогам встречи временного поверенного в делах США на Украине Кристины Квин и министра здравоохранения Украины Максима Степанова.
Ранее глава Минздрава не исключил возможность закупки вакцины против COVID-19 в России, если она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения. А позже заявил, что этот вопрос не будет обсуждаться, поскольку российская вакцина "Спутник V", созданная в Центре Гамалеи, не прошла необходимые клинические испытания. Сейчас она находится на третьем этапе клинических исследований.
Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна получит "настоящую" вакцину от коронавируса из Евросоюза.
К третьему этапу испытания вакцины от COVID-19 подошли компании Johnson & Johnson, AstraZeneca Moderna, Pfizer/BioNTech и китайские ученые. Третья фаза испытаний вакцины, которая может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, предшествует регистрации вакцины и ее одобрению для клинического применения.
Ранее известный российский кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в Украину массово завозят "Спутник V".
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