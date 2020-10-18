А у Карпати сьогодні завітала зима. На горі Піп Іван засніжило.Температура повітря впала до мінус двох. До п'ятдесяти метрів нічого навколо не видно. Рятувальники застерігають від походів у гори.

Нагадаю, це не перший сніг у Карпатах. Білою ковдрою Піп Іван вкрило 27 вересня. Сніг випав там і на Покрову 14 жовтня. Водночас синоптики прогнозують від завтра незначне потепління. На градус-два. Циклон піде, і на всій території України пануватиме суха погода.