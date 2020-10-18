У Карпати на гору Піп Іван завітала зима [ Редактировать ]
А у Карпати сьогодні завітала зима. На горі Піп Іван засніжило.Температура повітря впала до мінус двох. До п'ятдесяти метрів нічого навколо не видно. Рятувальники застерігають від походів у гори.
Нагадаю, це не перший сніг у Карпатах. Білою ковдрою Піп Іван вкрило 27 вересня. Сніг випав там і на Покрову 14 жовтня. Водночас синоптики прогнозують від завтра незначне потепління. На градус-два. Циклон піде, і на всій території України пануватиме суха погода.
по теме
Погода на Покрову прогнозує зиму: у Карпатах випав перший сніг
Яка погода на Покрову, такою буде і зима - кажуть у народі. І сьогодні у Карпатах засніжило на горі "Піп Іван" та високогірному курорті "Драгобрат"
В Карпатах настоящая зима: выпал снег и ударили морозы
В четверг утром, 15 октября, на высокогорье Карпат выпал снег
Погода на 18 октября: синоптики прогнозируют похолодание и дожди
В большинстве регионов Украины синоптики прогнозируют дожди и холод
Нищівний вітер накоїв лиха у Кропивницькому (відео)
Руйнівний вітер тривав недовго, втім встиг пошкодити майже сотню дахів у двох мікрорайонах міста - у деяких приватних садибах зруйновано газопроводи та обірвані лінії електропередач