Резонансне вбивство вчителя у Франції. Поліція затримала 11 підозрюваних. Серед них батьки 18 річного нападника, дід та молодший брат. А також батько студента, який оприлюднив в інтернеті відео з погрозами на адресу педагога. Сьогодні пам'ять вчителя історії Самюеля Паті на вулиці Парижа вийшли вшанувати тисячі людей. Присутні були й офіційні особи.

Нагадаю, обезголовлене тіло 47 річного викладача історії в коледжі знайшли у п'ятницю. За кілька хвилин після цього поліція застрелила нападника. 18 річний парубок не був студентом цього навчального закладу. За національністю він чеченець, народився в Москві і на законних підставах проживав у Франції як біженець, повідомили в поліції.

Жан-Франсуа Рікар, прокурор:

За словами свідків, нападник прийшов до коледжу ввечері та звертався до студентів, щоб ті вказали йому як саме виглядає Самюель Паті - його майбутня жертва. Крім того, ми з'ясували, що в батька студента, який обурювався діями вчителя на уроці, він зараз за ґратами, була зведена сестра, яка у 2014 приєдналася до ісламістського угруповання ІДІЛ в Сирії. Ми її також зараз розшукуємо.