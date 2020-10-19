У Іспанії зняти стрес і набратися сил медикам допомагають... віслюки. Одна з ферм запрошує до себе лікарів і медсестер безплатно погуляти в лісі й провести час із тваринами. Про вухатих терапевтів - у наступному сюжеті.

Моніка працює медсестрою в лікарні іспанського містечка Уельва. Розповідає через роботу часто почувається зовсім виснаженою. У її місті Ковід поки що відступив, але медики вже готуються до другої хвилі. По всій країні кількість нових випадків зростає, на лікарів навантаження - одне з найбільших у Європі.

Моніка Моралес, медсестра:

Був такий період, що в нас навіть у коридорах лікарні лежали пацієнти з коронавірусом. На кожному поверсі. Я працювала і в операційній, і в реанімації, і з апаратами ШВЛ. Сама, до речі, теж перехворіла. Але за роботою навіть не помітила коли. Із симптомів були лише головний біль і втома.

Щоб набратися сил дівчина вирішила спробувати прогулянки з віслюками. На цій фермі поспілкуватися з тваринами медикам пропонують безплатно. Кажуть це майже як іпотерапія - катання верхи на конях. Навіть краще, бо віслюки спокійніші й більш чуйні, ніколи не образять людину.

Луїс Бехарано, власник ферми:

Ми сподіваємося, що такі прогулянки допомагатимуть лікарям упоратися зі стресом. А приводів для нього в часи епідемії вдосталь. Кілька годин у лісі, поруч із милими й привітними тваринами - і ви наче заново народилися.

Цілющий ефект прогулянок з віслюками довели й науковці. Дослідження показали: після такої терапії в крові збільшується рівень гормону окситоцину, який відповідає за відчуття задоволення. Натомість рівень кортизолу, показника стресу, знижується. Такий метод випробували на собі вже три десятки медиків.

Крістіна Маріньйо, адміністраторка лікарні в місті Уельва:

Коли я тут, я нарешті можу забути про роботу. Заспокоююсь і набираюся енергії. Наступного дня знову можна працювати.

Спершу "віслючу терапію" збиралися згорнути з першими холодами в листопаді. Утім, попит високий. Тож нині на території ферми збираються ще й відкрити невеличкий готель, щоб гості мали де заночувати.