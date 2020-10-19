Гороскоп на 19 октября для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
Понедельник, 19 октября, пройдет достаточно спокойно для Тельцов, Раков и Дев. А вот некоторым знакам зодиака, по прогнозам астрологов, стоит быть аккуратными и опасаться первого рабочего дня этой недели. Об этом пишет slovofraza.
Овен
Чтобы не навредить себе – не делайте суетливых шагов. Вы предусмотрительны, поэтому будьте уверены в своих действиях, даже если что-то пойдет не так, как надо.
Телец
Тельцы будут невероятно спокойными и гармоничными. Ваш эмоциональный баланс и психологическая стабильность могут помочь вам удачно выйти из ситуации.
Близнецы
Близнецы захотят показать свои лучшие качества, но будут бояться это делать из-за нерешительности. Вам следует слушать свою интуицию и сфокусироваться на собственном мнении и желаниях.
Рак
Раки в этот день будут готовы принимать комплименты и подарки. Не бойтесь заявить о своих желаниях хотя бы самому себе, и расскажите близким людям о том, что для вас сейчас важнее всего.
Лев
Львы будут щедрыми на добрые слова и отмечать успехи всех, кто хоть немного приложил усилия к общему делу.
Дева
Девы, как всегда, будут стремиться к совершенству, впрочем дадут себе в этот день немного отдохнуть и появятся перед другими в новом амплуа.
Весы
Весы будут бодрыми, веселыми и общительными. Вы можете даже занять активную позицию в обществе.
Скорпион
В этот день у Скорпионов эмоции просто таки будут зашкаливать. Могут произойти ссоры, скандалы и выяснения отношений.
Стрелец
Стрельцам не понравится, если кто-то в них будет сомневаться. Они будут настроены на наилучший результат, за что бы они ни брались.
Козерог
Козероги рискуют потеряться в собственных иллюзиях и мире фантазий. Не вынуждайте себя срочно решать насущные проблемы.
Водолей
У Водолеев обострится стремление к новым впечатлениям и ощущениям. Вы будете готовы завести провокационный разговор, чтобы изучить реакцию людей.
Рыбы
Рыб ждет спокойный день. Прислушивайтесь к голосу собственной интуиции и занимайтесь исключительно тем, что доставляет вам удовольствие.
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