Понедельник, 19 октября, пройдет достаточно спокойно для Тельцов, Раков и Дев. А вот некоторым знакам зодиака, по прогнозам астрологов, стоит быть аккуратными и опасаться первого рабочего дня этой недели. Об этом пишет slovofraza.

Овен

Чтобы не навредить себе – не делайте суетливых шагов. Вы предусмотрительны, поэтому будьте уверены в своих действиях, даже если что-то пойдет не так, как надо.

Телец

Тельцы будут невероятно спокойными и гармоничными. Ваш эмоциональный баланс и психологическая стабильность могут помочь вам удачно выйти из ситуации.

Близнецы

Близнецы захотят показать свои лучшие качества, но будут бояться это делать из-за нерешительности. Вам следует слушать свою интуицию и сфокусироваться на собственном мнении и желаниях.

Рак

Раки в этот день будут готовы принимать комплименты и подарки. Не бойтесь заявить о своих желаниях хотя бы самому себе, и расскажите близким людям о том, что для вас сейчас важнее всего.

Лев

Львы будут щедрыми на добрые слова и отмечать успехи всех, кто хоть немного приложил усилия к общему делу.

Дева

Девы, как всегда, будут стремиться к совершенству, впрочем дадут себе в этот день немного отдохнуть и появятся перед другими в новом амплуа.

Весы

Весы будут бодрыми, веселыми и общительными. Вы можете даже занять активную позицию в обществе.

Скорпион

В этот день у Скорпионов эмоции просто таки будут зашкаливать. Могут произойти ссоры, скандалы и выяснения отношений.

Стрелец

Стрельцам не понравится, если кто-то в них будет сомневаться. Они будут настроены на наилучший результат, за что бы они ни брались.

Козерог

Козероги рискуют потеряться в собственных иллюзиях и мире фантазий. Не вынуждайте себя срочно решать насущные проблемы.

Водолей

У Водолеев обострится стремление к новым впечатлениям и ощущениям. Вы будете готовы завести провокационный разговор, чтобы изучить реакцию людей.

Рыбы

Рыб ждет спокойный день. Прислушивайтесь к голосу собственной интуиции и занимайтесь исключительно тем, что доставляет вам удовольствие.

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