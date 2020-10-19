Двое подростков из Николаева - 16 и 17 лет - избили до смерти 32-летнего мужчину. По предварительной информации, между ними возник конфликт.

Тело мужчины обнаружили на стадионе в городе Новый Буг, сообщает пресс-служба полиции области.

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"По словам несовершеннолетних, между ними и погибшим возник конфликт, в ходе которого они нанесли потерпевшему телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Несовершеннолетние задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Ребятам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что мужчина до смерти забил мать кулаками и палкой.