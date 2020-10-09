В Одесской области мужчина нанес смертельные травмы своей матери и пытался скрыться от правосудия.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Читайте также В Тернопольской области мужчина поджег себя в центре занятости

Во время распития спиртных напитков между 34-летним мужчиной и его матерью произошла ссора, которая переросла в драку - злоумышленник избил женщину кулаками и палкой.

Пострадавшая скончалась от травматического шока.

После содеянного мужчина ушел из дома и попытался скрыться у своих родственников в Арцизском районе. Правоохранители разыскали правонарушителя, задержали его и доставили в Березовское отделение полиции.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. За совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть, злоумышленнику грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве квартирант убил и расчленил хозяина квартиры.