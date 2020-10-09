Мужчина до смерти забил мать кулаками и палкой [ Редактировать ]
В Одесской области мужчина нанес смертельные травмы своей матери и пытался скрыться от правосудия.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Во время распития спиртных напитков между 34-летним мужчиной и его матерью произошла ссора, которая переросла в драку - злоумышленник избил женщину кулаками и палкой.
Пострадавшая скончалась от травматического шока.
После содеянного мужчина ушел из дома и попытался скрыться у своих родственников в Арцизском районе. Правоохранители разыскали правонарушителя, задержали его и доставили в Березовское отделение полиции.
Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. За совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть, злоумышленнику грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
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Следственные действия продолжаются
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