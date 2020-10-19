Консультації щодо Нагірного Карабаху відбудуться в Раді безпеки ООН. Закрите засідання скликали за ініціативи США, Франції та Росії. Водночас союзник Азербайджану - президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган - звинуватив Росію, Францію та США.

За те, що ці держави, на його думку, підтримують у конфлікті Вірменію. У Нагірному Карабасі воєнні дії тривають. Ескалація в регіоні розпочалася 27 вересня.

Загалом же протистояння за території між країнами триває з 1988. Юридично Нагірний Карабах є територією Азербайджану, однак більшість населення становлять вірмени.