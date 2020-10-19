В последнее воскресенье октября в Украине будут переходить на зимнее время. Так стрелки часов, переместят на один час назад. Благодаря этому ночь станет на час длиннее и будет больше времени для сна.

Перевод времени состоится в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября, в 4:00.

Как перевод времени влияет на людей

Для организма человека перевод часов - это всегда стрессовая ситуация, ведь нужно быстро переключиться на другой распорядок дня, порой человеку это дается непросто.

У кого-то перевод времени может вызвать перепады настроения, раздраженность и даже депрессию. Люди с хроническими болезнями могут почувствовать обострение проблем со здоровьем.

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