На прошедших выходных в Шанхайском зоопарке дикой природы произошел несчастный случай со смертельным исходом. 17 октября туристы в автобусе стали свидетелями ужасного зрелища, как группа медведей растерзала смотрителя за животными. Об этом сообщает MSN.

Еще в строящемся вольере дикой природы находился экскаватор, оператор которого попытался разогнать медведей ковшом, но безуспешно – мужчине оставалось беспомощно наблюдать, как тело убитого пожирали разъяренные дикие животные.

В парке подтвердили, что рабочий погиб в результате нападения, но не сообщили подробностей случившегося.

"Мы очень опечалены этой трагедией. Мы приносим извинения туристам за неудобства", – говорится в заявлении Шанхайского парка диких животных на своем веб-сайте.

Руководство парка заявляет, что в настоящее время изучает инцидент и будет стремиться улучшить безопасность и "сделать все возможное, чтобы справиться с последствиями инцидента". Сейчас в парке временно закрыта "зона диких зверей".

Согласно информации на веб-сайте Шанхайского парка диких животных, занимающего 151 гектар, содержится более 100 тысяч животных из более 200 видов.

Вирусное видео положило начало онлайн-дискуссии в Weibo, в которой некоторые ставили под сомнение методы безопасности зоопарка, в то время как другие ставили под сомнение саму основу содержания животных взаперти для посетителей.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как фотогеничный медведь "сделал" селфи с туристами. Также недавно медведь пытался угнать автомобиль "Мерседес".