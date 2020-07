Во время прогулки в лесу одного из мексиканских городов туристы встретили дикого медведя, который подстроился для фотографии.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Так, животное встало на две лапы и обняло одну из девушек, после чего та сделала с ним селфи.

Отмечается, что туристы вели себя очень спокойно и не делали резких движений, так как медведи очень остро реагируют на всякого рода провокации.

Oh. my. goodness. She’s a rock.



I want this girl in my foxhole... pic.twitter.com/4oT67HFKPg