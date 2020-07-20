Фотогеничный медведь "сделал" селфи с туристами (видео) [ Редактировать ]
Во время прогулки в лесу одного из мексиканских городов туристы встретили дикого медведя, который подстроился для фотографии.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Так, животное встало на две лапы и обняло одну из девушек, после чего та сделала с ним селфи.
Отмечается, что туристы вели себя очень спокойно и не делали резких движений, так как медведи очень остро реагируют на всякого рода провокации.
Oh. my. goodness. She’s a rock.— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) July 19, 2020
I want this girl in my foxhole... pic.twitter.com/4oT67HFKPg
Ранее мы писали, что медведь избил американца до полусмерти. Дикий зверь нанес американцу глубокие шрамы на лице, шее, ухе, спине.
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