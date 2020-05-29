В США черный медведь пытался забраться в припаркованный на лесной дороге серебристый Mercedes-Benz. Забавный видеоролик опубликовали в соцсети, передает novosti-n.org.

Владелец машины и его друзья наблюдали за животным издалека, но когда косолапый умело открыл дверь в салон, люди начали пугать его воплями.

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"Медведь! Иди домой!" - кричит голос за кадром, пока животное осторожно приближается к машине. "Ты уверен, что закрыл дверь?" - испуганно спрашивает женщина. "Не связывайся с Мерседесом!" - угрожает третий человек. Лишь когда компания начала дико кричать, подражая сигнализации, потрясенный медведь убежал, оставив дверь авто открытой.

Видео впервые появилось на TikTok в аккаунте Джейкоба Бина (@madlyexplore). Оно набрало почти 6,4 миллиона просмотров и 1,7 миллиона лайков.

Отмечается, что медведи испытывают к автомобилям нешуточный интерес: на YouTube можно найти десятки видео, где животные забираются в машины и даже приглашают туда своих малышей.

Ранее сообщалось, что 5-летний мальчик угнал авто и проехал несколько километров.