"Не связывайся с "Мерседесом!": медведь пытался угнать автомобиль (видео) [ Редактировать ]
В США черный медведь пытался забраться в припаркованный на лесной дороге серебристый Mercedes-Benz. Забавный видеоролик опубликовали в соцсети, передает novosti-n.org.
Владелец машины и его друзья наблюдали за животным издалека, но когда косолапый умело открыл дверь в салон, люди начали пугать его воплями.
"Медведь! Иди домой!" - кричит голос за кадром, пока животное осторожно приближается к машине. "Ты уверен, что закрыл дверь?" - испуганно спрашивает женщина. "Не связывайся с Мерседесом!" - угрожает третий человек. Лишь когда компания начала дико кричать, подражая сигнализации, потрясенный медведь убежал, оставив дверь авто открытой.
Видео впервые появилось на TikTok в аккаунте Джейкоба Бина (@madlyexplore). Оно набрало почти 6,4 миллиона просмотров и 1,7 миллиона лайков.
Отмечается, что медведи испытывают к автомобилям нешуточный интерес: на YouTube можно найти десятки видео, где животные забираются в машины и даже приглашают туда своих малышей.
Ранее сообщалось, что 5-летний мальчик угнал авто и проехал несколько километров.
по теме
Украинец создал уникальный веломобиль-электрокар (видео)
Со временем мужчина планирует запустить производство своих трехколесных электромобилей
Любимый сотрудник: в США собака стала доктором наук
Американский университет присвоил докторскую степень собаке
В Киеве грузовик провалился под асфальт
На улице Дегтяревской в Киеве грузовик Renault провалилась под асфальт
Пэрис Хилтон покрасила собак в цвета американского флага
Подписчики Хилтон такой креатив не оценили
Смертельная рыбалка: в Одесской области утонул автомобиль
Возле села Троицкое легковой автомобиль сорвался в реку Турунчук с крутого берега и утонул