В аэропорту Запорожья открылся новый терминал [ Редактировать ]
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В понедельник, 19 октября, в международном аэропорту "Запорожье" начал работу новый терминал. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.
Первыми его преимуществами воспользовались 123 пассажира рейса "Запорожье-Киев" авиакомпании SkyUp. В ближайшее время с него должны начаться международные рейсы.
Пропускная способность нового терминала - 400 пассажиров в час. Он имеет современный дизайн и комфортное пространство.
В сентябре 2020 года начались подготовительные работы по строительству нового аэродромного комплекса аэропорта Днепра.
24 сентября в Братиславе было подписано двустороннее межправительственное соглашение между Украиной и Словакией, которое должно разблокировать и восстановить полноценную работу аэропорта Ужгорода.
Вместе с тем власти ищут участок под строительство на Закарпатье нового аэропорта.
Ранее сообщалось, что украинцев ждет нововведение в аэропортах - они смогут подтверждать свою личность с помощью мобильного приложения "Дія".
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