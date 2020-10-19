День "горбатого" Запорожця: чому ЗАЗ 965 називали найдорожчою машиною

Наш, рідний, "горбатий". В Україні День "горбатого" Запорожця. Про історію легендарного ЗАЗ 965, та чому його називали найдорожчою машиною - ексклюзив наших журналістів