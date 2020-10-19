Аэропорты городов Ивано-Франковск и Днепр вскоре смогут принимать цифровые документы мобильного приложения "Дія" для идентификации пассажиров. Об этом заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб во время онлайн-брифинга, посвященного первым итогам работы мобильного приложения "Дія 2.0".

"Завершаем работу с аэропортами Днепра и Ивано-Франковска. Пока эти аэропорты не принимают приложение. Мы продолжаем эту работу, ждите новостей", - сказал он.

Что это означает

Подобные планы в Украине озвучивали и ранее. Первым функцию идентификации пассажиров по цировому паспорту получил аеропорт "Борисполь". Далее - аэропорты Львова, Одессы, Херсона, Запорожья и Харькова, а также аеропорт "Киев".

Для туристов это означает, что они теперь могут сосканировать до перелета свой цифровой паспорт в приложении, даже если забыли обычный паспорт дома. Правда действует данная функция только для внутренних перелетов.

Ранее мы сообщали, что Израиль возобновляет международные перелеты.