В больницах Черновцов медики и технический персонал испытывают колоссальные нагрузки из-за пандемии коронавируса. Лаборатории работают на пределе возможного, а врачи и медсестры, не желая рисковать жизнью за низкие зарплаты, увольняются с работы. Женское движение политической партии ""За майбутнє"" настаивает на немедленной смене руководства МОЗ, отставке министра Максима Степанова, предоставлении дополнительных гарантий безопасности всем, кто работает в медучреждениях, в том числе техперсоналу.

Об этом сообщила лидер Женского движения политической партии ""За майбутнє" Ирина Суслова.

"Черновцы - город, который одним из первых оказался на передовой борьбы с коронавирусом. Несмотря на это, Министерство здравоохранения до сих пор не смогло обеспечить безопасность медперсонала и технических сотрудников. Мы проверили работу городских медучреждений №1 и №4, а также областной клинической больницы и везде ситуация неутешительная. Больничные палаты не готовы принимать больных COVID-19, даже элементарная потребность в санузлах не была обеспечена, далеко не ко всем кроватям проведены кислородные точки. Не хватает медсестер - лишь одна на 20 больных, рентген-кабинет перегружен работой, медицинские лаборатории делают тесты на грани возможного: один лаборант в сутки должен проводить 25 тестов, в сейчас делает сто. В одной из больниц вообще отсутствует реанимационное отделение и ИВЛ, а больных перенаправляют в другие медицинские учреждения", - отметила Ирина Суслова.

По ее словам, все медики получили обещанную государственную помощь, а для технических работников она до сих пор не предусмотрена.

"Даже если врач или медсестра контактировали с больным COVID-19 для доказательства этого факта надо собрать такую кучу бумаг, что процедура превращается в некий квест с неизвестным финалом. А вот, к примеру, в непрофильных больницах помощь вообще не предусмотрена, хотя там лежат люди с еще не подтвержденным коронавирусным диагнозом и реально медики от них подхватывают инфекцию. Кроме того, такие технические работники, как водители не имеют даже теоретической возможности получить достойную оплату за работу в условиях повышенного риска для здоровья", - отметила Ирина Суслова.

Она подчеркнула, что Женское движение партии "За майбутнє" настаивает на немедленной отставке руководителя МОЗ Максима Степанова, как лица, которое не справилось с выполнением своих обязанностей.

"Мы убеждены, что в условиях мощной второй волны эпидемии у руля Минздрава должен быть профессионал, который думает о здоровье и жизни людей, и создает условия для эффективной работы врачей. "За майбутнє" будет защищать право на повышенные выплаты для всех, кто задействован в процессе противодействия COVID-19. Только таким образом мы прекратим отток кадров из украинской медицины, угрожающий государству национальной катастрофой", - заявила Ирина Суслова.