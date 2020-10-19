До жорсткого локдауну повертається Словенія - там запроваджують комендантську годину і забороняють рух між регіонами. А в бельгійському МОЗі взагалі визнали, що епідемія вийшла з-під контролю. Більше про ситуацію в Європі розповість Світлана Чернецька.

Комендантська година від опівночі. А всі бари та ресторани знову зачиняють двері. У Бельгії друга хвиля коронавірусу ризикує перетворитися на цунамі, попереджає міністр охорони здоров'я. Ситуація в країні зараз чи не найнебезпечніша в Європі.

Діссоу Нзеза, студент:

У людей вже є проблеми зі здоров'ям. А додайте до цього психологічний та економічний стрес. Помітно, що ситуація напружена. Люди на межі нервового зриву, адже не знають, що буде далі.

Друга хвиля пандемії накриває всю Європу. Канцлерка Німеччини закликала громадян утриматися від святкувань та подорожей країною. А в британському Вельсі взагалі повертаються до повного локдауну, як у березні. Зачиняють магазини, готелі, кафе та ресторани. А людям наказали сидіти вдома.

Марк Дрейфорд, перший міністр Вельсу:

Щоб локдаун був дієвим, він має бути жорстким і всеохопним. Ми закриваємо всі магазини, окрім продуктових, усі заклади відпочинку, так само, як це було навесні. Без цих заходів система охорони здоров'я не зможе впоратися із ситуацією, і щодня помиратиме дедалі більше людей.

Комендантську годину запровадили і в Словенії. Людям заборонено виходити з дому від дев'ятої вечора до шостої ранку. Також не дозволяють проводити весілля, хрестини та інші релігійні обряди. Неможливими стали й поїздки між регіонами. У сусідній Польщі на дистанційне навчання відряджають школярів-старшокласників.

Адам Ребашч, заступник директора школи у Варшаві:

У нашій школі приблизно тисяча учнів, і за ці півтора місяця навчального року в нас виявлено 4 випадки інфікування серед школярів.

Рекордно високі показники поширення коронавірусу фіксують і в Італії. Це одна з найураженіших європейських країн під час першої хвилі. Тут о дев'ятій вечора зачинятимуть усі розважальні заклади, а також площі та вулиці, де найчастіше збирається молодь.