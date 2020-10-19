На Світлодарській дузі відновились потужні обстріли з боку бойовиків [ Редактировать ]
Минулої доби на сході України ворог двічі порушив режим припинення вогню. Неподалік Авдіївки окупанти атакували з гранатомета та стрілецької зброї. Втрат в українському війську немає. Українські бійці на провокації противника не відповідають. Військові сапери і далі розміновують прифронтові території. Від боєприпасів очистили понад 4 гектари. Сьогодні російські найманці влаштували гучний ранок для українських оборонців на Світлодарській дузі. З армійцями спілкувався Руслан Смєщук.
Передові армійські позиції на світлодарській дузі в районі окупованого Дебальцево. Сьогоднішню вранішню тишу тут розірвали вибухи чи то мін, чи то реактивних гранат. Такого потужного обстрілу тут не було з початку перемир'я.
Усе почалося з сигналу тривоги - повітря. В небі помітили ворожий дрон-розвідник. А через кілька хвилин після прольоту безпілотника, над окопами засвистіло смертельне залізяччя.
Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:
Приблизно біля 6 ранку піднявся безпілотник. Були, як взлітав і як пролітав повз нас. І почалися виходи з боку ворога.
Виходи на армійському - це постріли зі зброї, калібром важчої за кулемет. Хоча із кулеметів бойовики теж стріляли під прикриттям вибухів.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Противник открыл огонь из РПГ, около 15 выстрелов. Агса и стрелкотня была, ну просто с пулемета. Оно вот так по полю падало в основном. Недолеты были.
З якою метою бойовики влаштували цей обстріл, військові так і не зрозуміли. Припускають, що це - чергова підступна провокація.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Будо багато розривів в нашій стороні, після чого вони перенесли вогонь ближче до себе. Можливо це була спроба, я не знаю. Пропаганди, що наші, війська обстрілюють, тяжко сказати.
І справді, уже пізніше в соцмережах бойовики почали ширити інформацію про обстріл власних позицій з боку підрозділів ЗСУ.
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