Епідемія коронавірусу змусила депутатів змінити робочі плани. Замість обіцяного проєкту бюджету - обранці слухатимуть президента та міністра. А ще - думатимуть, як посилити боротьбу з COVID-19.

Депутатську стратегію вже чула Ксенія Барвіненко.

Майже місяць тому, коли в парламенті оголосили карантин, депутати домовились, що вийдуть на роботу заради бюджету. Утім, усе змінилося.

Депутати похворіли, і профільний комітет, який мав підготувати проєкт кошторису до розгляду, не зібрався.

Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України:

Хотів би звернутися до всіх і до профільного комітету і до інших комітетів і до уряду - оперативно доопрацювати проект, щоб в нас не було того явища, яке в народі називають бюджетна ніч і під ялинку.

Натомість завтра депутати слухатимуть послання президента в Раді. Після чого хочуть посилити боротьбу з коронавірусом - створити спеціальний штаб для протистояння СOVID-19.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Ми, мені здається, до кінця всі навіть не усвідомлюємо тієї біди, яка зараз розгортається в україні, ви розумієте кожні 15 хвилин від СOVID-19 помирає людина, кожні 15 хвилин, ми вийшли на 12 місце в світі, не в Європі, в світі по смертності.

Олена Кондратюк, заступник голови Верховної Ради України:

Піднімається питання координації або створення національного штабу протидії коронавірусу, до якого під егідою президента мають увійти всі інституції - РНБО уряд парламент, провідні науковці, представники місцевого самоврядування.

А там, де спецштаб, там і спецфінансування. Тож депутати вимагають, аби перед створенням нового органу розслідували, куди поділися кошти, які виділяли для СOVID-фонду раніше.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Вісім місяців тому ВРУ перерахувала з бюджету 65 млрд гривень на боротьбу з пандемією, за цей час влада Зеленського не закупила жоден новий ШВЛ, не встановила жодне КТ, не подбала, щоб в лікарні стояли не просто ліжка і лікарі звідти не тікали тому, що ніяких доплат і страхувань ніхто не виплачує.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Куда тратится сегодня колосальный фонд, колосальный повторяю, фонд борьбы с коронавирусом - на дороги на сайты на всякие развлечения. Никто не включен в состав тех людей, которые смотрят хотя бы куда уходят эти деньги, их распределяют в администрации президента один на один, это не проекты а прожекты а все что мы имеем я вам повторю - 5 вопросов президента - это все что он нам сумел сказать через полтора года. А мы хотели ответы на вопросы. Мы хотели чтоб нам сказали почему кумовство, которого нам обещали не будет, сегодня процветает во всю. Теневые схемы которые должны были закончится процветают, страна не в состоянии бороться с епидемией.

Куди пішли гроші з СOVID-фонду, депутати зможуть запитати в міністра охорони здоров'я, який звітуватиме в парламенті.

Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу":

Нам критично важливо розуміти стан готовності міністерства і стан готовності закладів охорони здоров'я до другої хвилі пандемії.

Утім, чи відзвітує міністр про витрати з Коронавірусного фонду - малоймовірно. Бо це питання не лише до нього, а й до всього Кабміну. І звучить воно часто, але чіткої відповіді поки що немає.