Місцеві вибори в Україні виходять на фінішну пряму. І що ближче до фіналу, то запекліша й підступніша боротьба. У хід ідуть брудні технології. Це і атака клонів, і підкупи, і поширення фейків. Жертвою чорних агітаторів - стала й одна з партій на Харківщині. Що сталося - дивіться далі.

Про те, що проти їхньої політичної сили готуються провокації, голова обласного осередку партії "Блок Світличної "Разом!" дізнався випадково. Про це повідомив чоловік, який прийшов на зустріч із кандидаткою.

Олександр Абрамов, голова Харківської обласної організації політичної партії "Блок Світличної "Разом!":

Мы немедленно на это отреагировали, 15 числа, 15 октября, я лично написал заявление и отнес его в областное харьковское управление полиции.

Та вже за два дні в поштових скриньках і на ринках міста Ізюм з'явилися листівки з відверто недостовірною інформацією.

Олександр Абрамов, голова Харківської обласної організації політичної партії "Блок Світличної "Разом!":

Обычный лист А3, на цветном принтере напечатанный, естественно в нарушение законодательства никаких исходных данных, ни о том, кто заказчик, ни о количестве, ни о тираже, ни о том, кто исполнитель. И в них содержится информация, которая. Ну, во-первых, она неправдивая, во-вторых, там упоминаются еще лица иностранных государств, иностранные компании, и в общем, это явление - откровенный черный пиар.

Представники політсили - вже звернулися до поліції. Факти чорного піару зафіксували й моніторингові організації представники ОБСЄ та руху опора.

Микола Зінченко, голова Харківського осередку опори:

Виборчий кодекс забороняє поширення недостовірних даних проти кандидатів, по суті це можна по Кодексу України про адміністративні правопорушення віднести до "незаконна агітація".

У комітеті виборців кажуть: не вперше спостерігають сплеск чорного піару й наклепів - саме в останній тиждень перед виборами. Це брудна технологія.

Олексій Кошель, голова Комітету виборців України:

Тому що дуже часто спростувати брехню, а особливо в судовому порядку, просто неможливо. На Харківщині ми бачимо, коли поштові скриньки закидали спецвипусками газет, або псевдо-спецвипусками газет, де міститься інформація про партію пані Світличної. Там з різною фантазією, з газовими королевами, з надуманими історіями і т.д. і часу для того, щоб спростувати і донести виборцям, майже не залишається.

У КВУ наголошують - виборцям потрібно бути уважними. А інформацію про кандидатів і політичні сили брати з різних джерел.

До речі, сьогодні стало відомо: поліція відкрила кримінальне провадження щодо інциденту з листівками стосовно Світличної. За статтею "перешкоджання здійсненню виборчого права". Тепер головне - знайти організаторів брудної технології.