Бывший народный депутат Виктор Лозинский, осужденный на 15 лет за убийство человека, баллотируется на пост главы Подвысоцкой объединенной территориальной громады (ОТГ) в Кировоградской области. Об этом сообщает ВВС News Украина.

Конкурентами Лозинского на выборах являются пять человек. В избирательной комиссии сообщили, что Лозинский баллотируется как самовыдвиженец.

Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкой ОТГ Головановского района Кировоградской области.

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Напомним, что Виктор Лозинский владеет крупным аграрным бизнесом в Кировоградской области. В 2007 году он прошел в Верховную Раду по спискам "БЮТ".

16 июня 2009 он стал соучастником убийства. Направляясь на охоту с компанией друзей (прокурор района, начальник районной милиции и егерь), Лозинский повздорил с местным жителем Валерием Олийныком. В ходе ссоры он застрелил оппонента из ружья.

Верховная Рада сняла с Лозинского неприкосновенность и лишила мандата, после чего он исчез. Его объявили в розыск и задержали в марте 2010 года, обвинив в умышленном убийстве. Свою вину Лозинский не признал, настаивая, что это была самооборона.

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В апреле 2011 года Лозинского приговорили к 15 годам заключения. Он должен был выйти в 2025 году, однако по закону Савченко освободился в апреле 2016-го - через шесть лет.

Как сообщали "Подробности", Лозинский в колонии копал огород и шлифовал досточки.