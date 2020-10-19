В Україні хочуть навчити собак розпізнавати хворих на COVID-19. Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ. За допомогою чотирилапих почали виявляти хворих в аеропортах Фінляндії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Там собаки запах вірусу визначають за зразками поту, зібраними на серветках пасажирів.

На Львівщині існує кінологічний центр, де навчають чотирилапих. Наша кореспондентка Христина Гашенко там побувала і побачила, що можуть українські службові собаки.

Молодець, давай, молодець. Хороший.

І так щодня. Інструктор Кінологічного центру Державної прикордонної служби Тетяна Сироїжко тренує тримісячного Лайта. Цуценя непосидюче та енергійне, як дитина.

Тетяна Сироїжко, інструктор-кінолог Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України:

Вони маленькі дуже люблять іграшки, якщо правильно підібрати заохочувальну іграшку для нього він буде робити будь-що. Він - безстрашний, він куда хочеш туда й піде.

Сорок хвилин тренування. І помітно цуценята втомилися. І неабияк зголодніли.

Тетяна Сироїжко, інструктор-кінолог Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України:

Бачите починають шукати щось на землі, рефлекс можна сказати, що в такій годині вони їдять і заняття коли підходить до кінця то вони дають признак, що хочуть їсти.

Більш витривалі песенята - старші чотирьох місяців. Тут їх навчають уже серйозніших завдань: правильно хапати й позначати знайдене.

Собака розігрується, тут собака дуже активна, собака позначає голосом. Молодець.

Одне з основних завдань - знаходити наркотики. Дехто думає, що пошукових собак для цього привчають до наркоречовин.

Мар'яна Кравець, інструктор-кінолог Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України:

Це такий міф, люди так говорять, що собаку садять на наркотики і в неї починається ломка і вона шукає наркотики. Ні, все в формі гри. До апортувального предмету прикладають шуканий запах. З часом під час занять, собака цей запах чує.

Навчають собак знаходити і зброю та вибухівку. На іншій ділянці, в одній із маскувальних коробок - вибухові речовини. Кілька секунд - і завдання виконане.

Керуй, керуй шукай - не давай царапати. - Харашо, умнічка, харашо.

Хвалити собаку - обов'язково. Кінологи кажуть: на кордоні хвостатим працювати значно цікавіше.

Михайло Парасьон, старший викладач Кінологічного навчального центру Держприкордонслужби України:

На кордоні вже виробляється в собаки твердий умовний рефлекс, який переходить в навик і в неї на кордоні це більш виражається. Із за того, що там собаці звичайно сильніше цікавіше буде, бо там інші відволікаючі фактори.

За кілька останніх років у кінологічному центрі собак побільшало в рази. Щороку на кордони відправляють щонайменше п'ятсот чотирилапих.

Сергій Гаркуша, заступник начальника Кінологічного центру з навчально-методичної роботи:

Практика показує, що найбільше ефективно несеться служба прикордонними нарядами, де є службові тварини.

А зараз собача прикордонна служба може стати ще ефективнішою. У Фінляндії та Об'єднаних Арабських Еміратах чотирилапих навчили за запахом пасажира визначити, хворий він на СOVID-19 чи ні.

Для виявлення хворих на COVID-19 було відведено спеціальну ділянку. Працюють 9 поліцейських собак у міжнародному аеропорту Дубай. Зразки беруться у співпраці з партнерами DHA. Результати - менше ніж за хвилину.

В українському кінологічному центрі кажуть: говорити про такі тренування зарано. Бо поки що немає чітких методів, як навчати собак виявляти хворих на Ковід, аби це було безпечно і для тренерів, і для тварин.