На Світлодарській дузі противник обстріляв українські позиції [ Редактировать ]
За минулу добу російські окупанти двічі обстріляли українські позиції на Донбасі. З гранатомета атакували наші укріплення поблизу Луганського. А ще бойовики обстріляли українських оборонців на Світлодарській дузі. З армійцями поспілкувався Руслан Смєщук.
Усе почалося з сигналу тривоги - повітря! В небі помітили ворожий дрон-розвідник. А через кілька хвилин після прольоту безпілотника, над окопами засвистіло смертельне залізяччя.
Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:
Чули, як взлітав і як пролітав повз нас. І почалися виходи з боку ворога.
Виходи на армійському - це постріли зі зброї, калібром важчої за кулемет. Хоча із кулеметів бойовики теж стріляли під прикриттям вибухів.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Противник открыл огонь из РПГ, около 15 выстрелов АГС и стрелкотня была. Ну, просто с пулемета оно вот так по полю падало в основном. Недолеты были.
З якою метою бойовики влаштували цей обстріл, військові так і не зрозуміли. Припускають, що це - чергова підступна провокація.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Будо багато розривів в нашій стороні, після чього вони перенесли вогонь ближче до себе. Можливо це була спроба, я не знаю, пропаганди, що наші, війська обстрілюють, тяжко сказати.
І справді, уже пізніше в соцмережах бойовики почали ширити інформацію про обстріл власних позицій з боку підрозділів ЗСУ.
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