За минулу добу російські окупанти двічі обстріляли українські позиції на Донбасі. З гранатомета атакували наші укріплення поблизу Луганського. А ще бойовики обстріляли українських оборонців на Світлодарській дузі. З армійцями поспілкувався Руслан Смєщук.

Усе почалося з сигналу тривоги - повітря! В небі помітили ворожий дрон-розвідник. А через кілька хвилин після прольоту безпілотника, над окопами засвистіло смертельне залізяччя.

Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:

Чули, як взлітав і як пролітав повз нас. І почалися виходи з боку ворога.

Виходи на армійському - це постріли зі зброї, калібром важчої за кулемет. Хоча із кулеметів бойовики теж стріляли під прикриттям вибухів.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Противник открыл огонь из РПГ, около 15 выстрелов АГС и стрелкотня была. Ну, просто с пулемета оно вот так по полю падало в основном. Недолеты были.

З якою метою бойовики влаштували цей обстріл, військові так і не зрозуміли. Припускають, що це - чергова підступна провокація.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Будо багато розривів в нашій стороні, після чього вони перенесли вогонь ближче до себе. Можливо це була спроба, я не знаю, пропаганди, що наші, війська обстрілюють, тяжко сказати.

І справді, уже пізніше в соцмережах бойовики почали ширити інформацію про обстріл власних позицій з боку підрозділів ЗСУ.