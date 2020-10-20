У Польщі стадіон перетворять на шпиталь для хворих на COVID-19

Стадіон у Варшаві перетворять на шпиталь для хворих на коронавірус. У конференц-залах облаштують півтисячі ліжкомісць. За потреби зможуть й удвічі більше. Матчі й екскурсії на стадіон - скасували. Роботи планують завершити за тиждень.

Останнім часом показники захворюваності в Польщі різко поповзли догори. За минулу добу там виявили понад вісім тисяч нових випадків зараження. Наступного тижня добовий приріст інфікованих може сягнути двадцяти тисяч.