У Польщі стадіон перетворять на шпиталь для хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
Стадіон у Варшаві перетворять на шпиталь для хворих на коронавірус. У конференц-залах облаштують півтисячі ліжкомісць. За потреби зможуть й удвічі більше. Матчі й екскурсії на стадіон - скасували. Роботи планують завершити за тиждень.
Останнім часом показники захворюваності в Польщі різко поповзли догори. За минулу добу там виявили понад вісім тисяч нових випадків зараження. Наступного тижня добовий приріст інфікованих може сягнути двадцяти тисяч.
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