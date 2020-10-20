В Україні зафіксували рекордну кількість смертей від COVID-19 [ Редактировать ]
Маємо оновлену інформацію щодо поширення COVID-19 в Україні. За попередню добу - 5 459 нових випадків інфікування. І рекордна кількість смертей - 113.
Найбільший приріст хворих на Харківщині, Львівщині, Одещині і у Києві. З початку спалаху пандемії на коронавірус заразились майже 310 тисяч українців. Померли більше ніж 5 700 інфікованих.
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