Маємо оновлену інформацію щодо поширення COVID-19 в Україні. За попередню добу - 5 459 нових випадків інфікування. І рекордна кількість смертей - 113.

Найбільший приріст хворих на Харківщині, Львівщині, Одещині і у Києві. З початку спалаху пандемії на коронавірус заразились майже 310 тисяч українців. Померли більше ніж 5 700 інфікованих.