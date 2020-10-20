На Прикарпатті від COVID-19 помер восьмирічний вихованець школи-інтернату [ Редактировать ]
На Прикарпатті від ускладнень COVID-19 помер восьмирічний вихованець Печеніжинської школи-інтернату. Там навчають дітей, які потребують корекції розумового розвитку. Після занять у четвер у дитини різко підвищилася температура. У тяжкому стані хворого доправили до дитячої районної лікарні. Втім, врятувати не змогли. Нині в закладі працює комісія, яка вивчає всі обставини трагедії.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Поступив в дуже край важкому стані в лікарню, в четвер увечері. Був підключений до апарату ШВЛ. Лікарі боролися за його стан. В п'ятницю був зроблений ПЛР, підтверджений був COVID-19, але на жаль в суботу він помер.
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