На Прикарпатті від ускладнень COVID-19 помер восьмирічний вихованець Печеніжинської школи-інтернату. Там навчають дітей, які потребують корекції розумового розвитку. Після занять у четвер у дитини різко підвищилася температура. У тяжкому стані хворого доправили до дитячої районної лікарні. Втім, врятувати не змогли. Нині в закладі працює комісія, яка вивчає всі обставини трагедії.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: