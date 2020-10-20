Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной. Армения и Азербайджан продолжают обстрелы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Этой ночью бои продолжались на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлы-Зангеланском направлениях фронта.

"В результате действий, проведенных азербайджанской армией, на различных направлениях фронта была уничтожена живая сила противника, два танка Т-72, ​​четыре РСЗО БМ-21 "Град", одна гаубица-пушка Д-30 и пять автомобилей", - говорится в сообщении.

Армения также сообщает об обстрелах, в которых обвиняет азербайджанскую сторону.

Ранее президент Армении назвал условие признания независимости Нагорного Карабаха.