Армения и Азербайджан продолжают обстрел позиций в Карабахе [ Редактировать ]
Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной. Армения и Азербайджан продолжают обстрелы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Этой ночью бои продолжались на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлы-Зангеланском направлениях фронта.
"В результате действий, проведенных азербайджанской армией, на различных направлениях фронта была уничтожена живая сила противника, два танка Т-72, четыре РСЗО БМ-21 "Град", одна гаубица-пушка Д-30 и пять автомобилей", - говорится в сообщении.
Армения также сообщает об обстрелах, в которых обвиняет азербайджанскую сторону.
Ранее президент Армении назвал условие признания независимости Нагорного Карабаха.
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