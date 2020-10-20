На Сумщині за підозрою у вбивстві затримали нацгвардійця. Минулого тижня в Охтирці зник місцевий житель до поліції звернулися його рідні. У помешканні жертви злочину правоохоронці виявили сліди крові. Відсутня була і машина зниклого.

Слідчі встановили, що господар нещодавно продав стару автівку, а гроші зберігав удома. Докази, які зібрало слідство, вказали на нацгвардійця. Пізніше його затримали за кермом викраденої автівки убитого. Під час обшуку у підозрюваного знайшли поцуплені дві тисячі доларів, а тіло загиблого виявили закопаним у лісосмузі.

Ольга Чиканова, речник Державного Бюро розслідувань: