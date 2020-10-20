На Сумщині вбили та обікрали місцевого жителя [ Редактировать ]
На Сумщині за підозрою у вбивстві затримали нацгвардійця. Минулого тижня в Охтирці зник місцевий житель до поліції звернулися його рідні. У помешканні жертви злочину правоохоронці виявили сліди крові. Відсутня була і машина зниклого.
Слідчі встановили, що господар нещодавно продав стару автівку, а гроші зберігав удома. Докази, які зібрало слідство, вказали на нацгвардійця. Пізніше його затримали за кермом викраденої автівки убитого. Під час обшуку у підозрюваного знайшли поцуплені дві тисячі доларів, а тіло загиблого виявили закопаним у лісосмузі.
Ольга Чиканова, речник Державного Бюро розслідувань:
У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.
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