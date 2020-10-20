Ірландія повертає жорсткий карантин через збільшення захворюваності. Останні дні в країні щоденно фіксують понад 1200 нових хворих - майже стільки як під час першої хвилі епідемії. Від завтра в Ірландії дозволено працювати лише крамницям, які продають товари першої необхідності. Ресторани працюватимуть тільки "на виніс".

Влада закликає компанії та підприємства перевести своїх співробітників на дистанційну роботу. А громадян - не виходити з дому без нагальної потреби. Попередньо обмеження запровадять на півтора місяця, утім вже за місяць їх можуть переглянути.