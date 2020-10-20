Канадці рятуються від наслідків пандемії канабісом [ Редактировать ]
Канадці рятуються від пандемії за допомогою марихуани. Канабіс легалізували тут два роки тому задля медичних цілей. А від початку епідемії попит на коноплю збільшився всемеро у порівнянні з минулим роком. До крамниць офіційних постачальників канабісу шикуються величезні черги.
Припускають, що таким чином канадці позбуваються стресу, викликаному коронавірусом. Минулого місяця прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада вступила у другу хвилю епідемії і закликав громадян дотримуватися правил карантину, аби запобігти погіршенню ситуації.
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