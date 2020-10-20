Коронавирус в Киеве обновил антирекорд: последние данные [ Редактировать ]
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За прошедшие сутки коронавирус подтвердили еще у 462 киевлян, 17 человек умерли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
Среди заболевших за минувшие сутки:
- 248 женщин в возрасте от 19 до 92 лет;
- 15 девочек в возрасте от 5 до 17 лет;
- 178 мужчин в возрасте от 18 до 102 лет;
- 21 мальчик в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.
Заболели также 15 медиков. В больницы госпитализированы 52 пациента.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 97, в Оболонском - 64, в Святошинском - 48 случаев.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 31 310, коронавирус унес жизни 604 киевлян.
Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. С начала эпидемии инфекцию победили 10 916 жителей Киева.
Виталий Кличко сообщил, что в столице пока хватает тестов на коронавирус, и город продолжает их закупать.
Тестов городу пока хватает, и мы продолжаем их закупать. Но в условиях нынешней эпидемиологической ситуации потребность в тестировании растет. Мы понимаем, что необходимо привлекать к оперативному тестированию частные и государственные лаборатории. И делать это нужно с четкой регламентации государства.
Показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине и составляет почти 240 тестов на 100 000 жителей. Только за минувшие сутки бригады отобрали 944 образцов материала. А всего с начала своей работы - более 102 000.
Как сообщалось ранее, за последние сутки в Украине COVID-19 заболели 5 469 человек. При этом скончалось рекордное число людей - 113.
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