В Киеве выявили еще 462 больных коронавирусом, умерли 17 человек Источник: соцсети

За прошедшие сутки коронавирус подтвердили еще у 462 киевлян, 17 человек умерли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Среди заболевших за минувшие сутки:

248 женщин в возрасте от 19 до 92 лет;

15 девочек в возрасте от 5 до 17 лет;

178 мужчин в возрасте от 18 до 102 лет;

21 мальчик в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.

Заболели также 15 медиков. В больницы госпитализированы 52 пациента.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 97, в Оболонском - 64, в Святошинском - 48 случаев.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 31 310, коронавирус унес жизни 604 киевлян.

Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. С начала эпидемии инфекцию победили 10 916 жителей Киева.

Виталий Кличко сообщил, что в столице пока хватает тестов на коронавирус, и город продолжает их закупать.

Тестов городу пока хватает, и мы продолжаем их закупать. Но в условиях нынешней эпидемиологической ситуации потребность в тестировании растет. Мы понимаем, что необходимо привлекать к оперативному тестированию частные и государственные лаборатории. И делать это нужно с четкой регламентации государства.

Показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине и составляет почти 240 тестов на 100 000 жителей. Только за минувшие сутки бригады отобрали 944 образцов материала. А всего с начала своей работы - более 102 000.

Как сообщалось ранее, за последние сутки в Украине COVID-19 заболели 5 469 человек. При этом скончалось рекордное число людей - 113.