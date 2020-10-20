Коронавирус в Украине: число зараженных за сутки [ Редактировать ]
По состоянию на вторник, 20 октября, в Украине зафиксировано 309 107 случаев коронавируса. За последние сутки заболели 5 469 человек. Об этом свидетельствует статистика МОЗ.
За время пандемии от COVID-19 скончались 5 786 человек (+113 за сутки). От вируса выздоровели 129 533 (+3 044).
Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Полтавской областях.
Ранее сообщалось, что ученые нашли слабое место коронавируса.
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