По состоянию на вторник, 20 октября, в Украине зафиксировано 309 107 случаев коронавируса. За последние сутки заболели 5 469 человек. Об этом свидетельствует статистика МОЗ.

За время пандемии от COVID-19 скончались 5 786 человек (+113 за сутки). От вируса выздоровели 129 533 (+3 044).

Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Полтавской областях.

Ранее сообщалось, что ученые нашли слабое место коронавируса.