Пятая страна преодолела отметку в 1 миллион заболевших коронавирусом [ Редактировать ]
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Общее число заболевших коронавирусом в Аргентине достигло 1 002 662 человек, за последние сутки подтверждено 12 982 новых случая заражения. Об этом сообщил Минздрав Аргентины, передает ТАСС.
Общее число летальных исходов в латиноамериканской стране достигло 26 716, выздоровели 803 965 заразившихся COVID-19.
Ранее отметку в 1 млн зараженных преодолели США, Бразилия, Индия и Россия. Аргентина стала пятой страной с этим сомнительным достижением.
По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 20 октября число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 40,4 млн, их них 1,18 млн - умерли. Больше всего случаев выявлено в США - 8,21 млн, Индии - 7,59 млн, Бразилии - 5,25 млн и России - 1,4 млн.
Как сообщалось ранее, за последние сутки в Украине COVID-19 заболели 5 469 человек. При этом скончалось рекордное число людей - 113.
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