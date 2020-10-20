Ждете обвала цен, чтобы наконец-то сделать покупки, о которых давно мечтаете? Черная пятница 2020 поможет в этом! Во всем мире грандиозный обвал цен запланирован на ночь 27 ноября. В Украине распродажа будет длиться немного дольше - с 23 по 29 ноября.

Чего ждать в 2020 году

Ситуация в мире наложила отпечаток и на Black Friday. Акция практически полностью перекочует в онлайн формат. На официальных сайтах крупных интернет-магазинов гаджетов и техники можно будет приобрести топовые устройства по действительно сладкой цене.

По прогнозам аналитиков самые большие скидки на Черную пятницу 2020 коснутся таких товарных категорий:

Телевизоры с поддержкой 4K и 6K разрешения, а также игровые приставки и геймпады к ним.

Устройства типа "умный дом", включая роботы-пылесосы и прочие гаджеты для клининга.

Профессиональные видеокамеры и экшн-камеры.

Портативные и мощные напольные акустические системы.

Персональный транспорт и необходимые аксессуары для его работы.

На самом деле, сделать выгодную покупку можно будет практически в любой нише - от одежды и модных аксессуаров до интимных гаджетов для взрослой аудитории.

Почему покупать в онлайне будет удобнее?

Типичная Черная пятница - это огромные очереди на кассах магазинов, толпы людей у полочек с товарами, а иногда даже настоящая борьба за понравившийся товар.

В связи с мировой ситуацией, такой шопинг может оказаться опасным. Ведь находиться в центре столпотворения будет по-прежнему нежелательно. Поэтому Черная пятница в ноябре по большей мере затронет интернет-магазины.

Формат онлайн-покупок в принципе удобнее. Вам не придется отправляться в другой конец города, чтобы добраться до нужного магазина, и пробираться сквозь толпу к заветному товару. Достаточно сесть поудобнее, открыть ноутбук или нужную страничку в браузере смартфона, и на пару часов погрузиться в сумасшедший шопинг.

Как минимум 50% интернет-магазинов уже готовы предложить клиентам дополнительные плюшки. Например, начисление кешбэка, который можно потратить на оплату последующих покупок. Так покупатели останутся в выигрыше, когда распродажа на Черную пятницу подойдет к концу. Если покупка покажется дорогой даже с учетом скидки, пользователи смогут оформить фиксированную рассрочку с ежемесячными платежами. Выплачивать, конечно, нужно будет акционную стоимость товара. Зачем откладывать такую желаемую покупку в долгий ящик?

Для комфорта интернет-покупателей в магазинах будут работать службы поддержки. Количество операторов онлайн-чатов увеличится вдвое. Так что каждый получит быстрый и детальный ответ на заданный вопрос!

Забрать товары, купленные во время Black Friday 2020 можно в ближайшем отделении транспортной компании. Более удобный вариант - заказать курьерскую доставку до дома. Скидки будут варьироваться в пределах 7-70%.

Черная пятница в Украине - время самых выгодных приобретений! Остается только дождаться старта грандиозной распродажи.