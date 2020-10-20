"Северный поток-2": в США приняли новое решение [ Редактировать ]
Во вторник, 20 октября, в США объявили о расширении санкций против газопровода "Cеверный поток-2". Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.
Изначально эти санкции были введены в декабре 2019 года и касались судов-трубоукладчиков газопровода.
Теперь ограничения распространяются на компании, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах для укладки труб, а также осуществляют финансирование таких работ.
Россия использует свои трубопроводы для экспорта энергоресурсов и создания национальной и региональной зависимости от российских поставок энергоносителей, используя эту зависимость для расширения своего политического, экономического и военного влияния, ослабления европейской безопасности и подрыва национальной безопасности и внешнеполитических интересов США.
В Госдепе призвали Россию отказаться от использования энергоресурсов как инструмента давления на другие страны.
По данным СМИ, способный достроить газопровод российский трубоукладчик Академик Черский должны переоборудовать для выполнения задач по завершению работ.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии призвала изменить подход к вопросу "Северного потока-2".
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