О недостаче стало известно после того, как Харьковская городская избирательная комиссия вынесла постановление о необходимости допечатать бюллетени. Из типографии в избирательную комиссию не доехало 2,5 тысячи бюллетеней для выборов в городской совет и 3,5 тысячи - для выборов мэра города.

Представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" по факту нарушения ст.158 Уголовного кодекса Украины обратились с заявлением в СБУ, Нацполицию и ЦИК.

Так по словам член Политсовета партии Андрея Спасского, в Слободском районе Харькова вместо 106 590 бюллетеней, которые городская комиссия приняла из типографии, Слободская территориальная комиссия получила на выдачу только 104 090 бюллетеней, то есть 2,5 тысячи бюллетеней исчезли.

"Мы обратились в Службу безопасности Украины, полицию и в Центральную избирательную комиссию по факту выявленных нарушений, но думаю, что реакция будет такая же, как и на первые наши обращения", - сказал Андрей Спасский.

В частности он отметил, что о возможных фальсификациях на Харьковщине оппозиционеры предупреждали еще месяц назад.

"Сначала вместо 9 избирательных округов в Харькове было создано 7, потом для печати бюллетеней незаконно была выбрана карманная типография горсовета "Глобус", теперь бюллетени из этой типографии "не доехали" до городской избирательной комиссии", - отметил он.

В данный момент бюллетени допечатывают. "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет следить за ходом избирательного процесса, чтобы не допустить нарушений и фальсификаций.

Акт про розбіжності

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