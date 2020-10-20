Маска на підборідді - готуйте штраф! Влада хоче гривнею карати за карантинну легковажність. Хто і скільки заплатить за порушення правил в Україні?

І як у Британії борються з порушниками? Які штрафи там? Вирішили порівняти Даніїл Снісар у Києві та Світлана Чернецька у Лондоні. Що з того вийшло?

На руці, або під носом, на шиї, або й взагалі - без неї.

Молодые мечтают, пожилые - забывают.

Маска вже давно - невід'ємний аксесуар, певно, кожної людини на землі. Хоча частина українців протестує!

Одевайте маску! - Я одела. - Одевайте маску, я не вижу. - У меня маска одета, Вот, одета! Что вам еще надо? У меня одета маска! Какие проблемы ко мне? - Я не вижу вашей маски. - Вы видите мою маску? И вот это вот - передадите в полицию.

Та багато хто носить маски не так екстравагантно, а на підборідді.

Тож, як правильно носити маску: необхідно, щоб ваш засіб індивідуального захисту повністю закривав ніс і рот. Якщо ж маска вдягнута так, або ось так (показує) - доведеться сплатити штраф.

Уряд уже направив два законопроєкти, які передбачають грошове покарання саме за неправильне носіння засобів індивідуального захисту. За появу у громадському місці без маски - штраф 170 гривень. За повторне порушення - 255 гривень.

А от той, хто впустить у громадський транспорт або крамницю "незамасковану" людину повинен буде викласти понад 5 тисяч гривень.

Світлана, жителька Києва:

Потрібно носити всім маски. У приміщенні, в магазині - обов'язково. При входе в транспорт многие забывают, но тут же ориентируются и одевают маски.

Тож як стежать за масковим режимом пасажирів у транспорті зараз? Перевіряю на собі.

З неправильно вдягненою маскою рушаю до столичної підземки, аби перевірити, наскільки уважні працівники станцій до людей, які неправильно носять свої маски.

Інспектую станції метро "Червоний Хутір", "Лук'янівська" і "Дорогожичі".

Ось так. Вільно, з неправильно застосованою маскою, я пройшов на станцію метрополітену.

На жодній зі станцій на мене навіть не звернули уваги, хоча обличчя відкрите повністю.

Валентин, житель Києва:

Вон, идет один, второй, третий - без масок. На велосипеде катаются - опять же без масок. Это все зависит от человека. Вон, рабочие, кладут плитку - тоже без масок. Так что это все на решении человека.

Григорій, житель Києва:

Вот сейчас на базар иду. Руки обработаю, маску, естественно, одену.

Та якщо в Україні носіння маски справа примусово-добровільна, і все залежить від сумлінності людини - то як з цим у Британії? Хто стежить, і чи карають?

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У Великій Британії одні з найвищих штрафів за порушення карантину. Навіть відмова носити маску карається двома сотнями фунтів, це понад 7 тисяч гривень. Щоправда, поліція не ганяється за людьми без масок. Великі суми загрожують лише тим, хто постійно відмовляється виконувати правила.

Ось як з порушниками розбираються у Лондоні. Це відео з нагрудної камери поліцейського. Офіцери розігнали весілля, яке ігнорувало карантинні обмеження. На банкет зібралася понад сотня гостей. Хоча можна - не більше 15 осіб. Штраф у 10 тисяч фунтів (а це 370 тисяч гривень) тепер загрожує не лише ресторану, а й молодятам!

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми збільшили штрафи. Це стосується і відмови самоізолюватися, і носіння масок на обличчі, і зборів великими групами. Поліції ми виділяємо додаткові кошти, щоби вони стежили за дотриманням цих правил, і готові залучити армію у разі необхідності.

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Побільшало роботи й у французької поліції. Офіцери контролюють дотримання комендантської години. Людям заборонено бути на вулиці з 9 вечора до 6 ранку.

Патрік Карон, поліцейський:

Я вважаю, що минув час повчань. Жодні виправдання більше не приймаються: людям заборонено бути надворі з 21 години. Тож ми перевіряємо, чи мають люди поважні причини, вийти на вулицю.

За порушення комендантської години - 135 євро штрафу (це 4500 гривень), а за повторні порушення сума збільшується у 20 разів, а може взагалі обернутися піврічним ув'язненням.

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Сусідня Австрія теж "закручує гайки".

Себастьян Курц, прем'єр-міністр Австрії:

У ресторанах та інших громадських місцях поліція може та буде проводити перевірки та виписувати штрафи.

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У Бельгії теж попередили: більше жодних попереджень. Порушив правила, приміром - опустив маску на підборіддя - штраф на місці у 250 євро.

Але досвід Британії показує, що не все так просто. Тут виписали понад 20 тисяч штрафів. Але половину з них люди просто проігнорували, або оскаржують. Зрештою, як і в Україні.