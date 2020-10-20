Штраф без попередження: як карають за порушення "маскового" режиму? [ Редактировать ]
Маска на підборідді - готуйте штраф! Влада хоче гривнею карати за карантинну легковажність. Хто і скільки заплатить за порушення правил в Україні?
І як у Британії борються з порушниками? Які штрафи там? Вирішили порівняти Даніїл Снісар у Києві та Світлана Чернецька у Лондоні. Що з того вийшло?
На руці, або під носом, на шиї, або й взагалі - без неї.
Молодые мечтают, пожилые - забывают.
Маска вже давно - невід'ємний аксесуар, певно, кожної людини на землі. Хоча частина українців протестує!
Одевайте маску! - Я одела. - Одевайте маску, я не вижу. - У меня маска одета, Вот, одета! Что вам еще надо? У меня одета маска! Какие проблемы ко мне? - Я не вижу вашей маски. - Вы видите мою маску? И вот это вот - передадите в полицию.
Та багато хто носить маски не так екстравагантно, а на підборідді.
Тож, як правильно носити маску: необхідно, щоб ваш засіб індивідуального захисту повністю закривав ніс і рот. Якщо ж маска вдягнута так, або ось так (показує) - доведеться сплатити штраф.
Уряд уже направив два законопроєкти, які передбачають грошове покарання саме за неправильне носіння засобів індивідуального захисту. За появу у громадському місці без маски - штраф 170 гривень. За повторне порушення - 255 гривень.
А от той, хто впустить у громадський транспорт або крамницю "незамасковану" людину повинен буде викласти понад 5 тисяч гривень.
Світлана, жителька Києва:
Потрібно носити всім маски. У приміщенні, в магазині - обов'язково. При входе в транспорт многие забывают, но тут же ориентируются и одевают маски.
Тож як стежать за масковим режимом пасажирів у транспорті зараз? Перевіряю на собі.
З неправильно вдягненою маскою рушаю до столичної підземки, аби перевірити, наскільки уважні працівники станцій до людей, які неправильно носять свої маски.
Інспектую станції метро "Червоний Хутір", "Лук'янівська" і "Дорогожичі".
Ось так. Вільно, з неправильно застосованою маскою, я пройшов на станцію метрополітену.
На жодній зі станцій на мене навіть не звернули уваги, хоча обличчя відкрите повністю.
Валентин, житель Києва:
Вон, идет один, второй, третий - без масок. На велосипеде катаются - опять же без масок. Это все зависит от человека. Вон, рабочие, кладут плитку - тоже без масок. Так что это все на решении человека.
Григорій, житель Києва:
Вот сейчас на базар иду. Руки обработаю, маску, естественно, одену.
Та якщо в Україні носіння маски справа примусово-добровільна, і все залежить від сумлінності людини - то як з цим у Британії? Хто стежить, і чи карають?
* * *
У Великій Британії одні з найвищих штрафів за порушення карантину. Навіть відмова носити маску карається двома сотнями фунтів, це понад 7 тисяч гривень. Щоправда, поліція не ганяється за людьми без масок. Великі суми загрожують лише тим, хто постійно відмовляється виконувати правила.
Ось як з порушниками розбираються у Лондоні. Це відео з нагрудної камери поліцейського. Офіцери розігнали весілля, яке ігнорувало карантинні обмеження. На банкет зібралася понад сотня гостей. Хоча можна - не більше 15 осіб. Штраф у 10 тисяч фунтів (а це 370 тисяч гривень) тепер загрожує не лише ресторану, а й молодятам!
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Ми збільшили штрафи. Це стосується і відмови самоізолюватися, і носіння масок на обличчі, і зборів великими групами. Поліції ми виділяємо додаткові кошти, щоби вони стежили за дотриманням цих правил, і готові залучити армію у разі необхідності.
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Побільшало роботи й у французької поліції. Офіцери контролюють дотримання комендантської години. Людям заборонено бути на вулиці з 9 вечора до 6 ранку.
Патрік Карон, поліцейський:
Я вважаю, що минув час повчань. Жодні виправдання більше не приймаються: людям заборонено бути надворі з 21 години. Тож ми перевіряємо, чи мають люди поважні причини, вийти на вулицю.
За порушення комендантської години - 135 євро штрафу (це 4500 гривень), а за повторні порушення сума збільшується у 20 разів, а може взагалі обернутися піврічним ув'язненням.
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Сусідня Австрія теж "закручує гайки".
Себастьян Курц, прем'єр-міністр Австрії:
У ресторанах та інших громадських місцях поліція може та буде проводити перевірки та виписувати штрафи.
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У Бельгії теж попередили: більше жодних попереджень. Порушив правила, приміром - опустив маску на підборіддя - штраф на місці у 250 євро.
Але досвід Британії показує, що не все так просто. Тут виписали понад 20 тисяч штрафів. Але половину з них люди просто проігнорували, або оскаржують. Зрештою, як і в Україні.
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