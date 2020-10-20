Карантинний етикет: як вберегтися від зараження коронавірусом у реальному житті [ Редактировать ]
Чому маски - важливі? І чи справді вони рятують від коронавірсу? Ірина Розова підготувала низку репортажів "Ковідний лікнеп".
Сьогодні - про те, як передається вірус? Чи можна заразитися через гроші чи просто проїхавшись у ліфті після інфікованої людини? І головне - як від цього вберегтися?
Підхопити COVID-19 можна під час спілкування з інфікованою людиною. Але якщо ви зняли готівку в банкоматі, або зайшли у ліфт після хворого. Чи є ризик заразитися через дотики до кнопок, або взагалі принести вірус на взутті у власну оселю?
Дерево, метал, пластик та папір. Підхопити "корону" можна не лише в натовпі. Вірус може бути всюди!
Данило Бриндак, лікар-лаборант Центру громадського здоров'я:
Здорова людина може доторкнутися до поверхні, на якій теоретично може знаходитися вірус. А потім, не зробивши якісну гігієну рук, брудними руками може занести цей вірус на свої слизові - очі, ніс та рот.
Вірус зберігається на різних поверхнях різний час. І найдовше на медичній масці - аж до семи днів. Потрапили у топ-коронанебезпечних і поверхні з нержавіючої сталі та пластику. На них COVID-19 теж живе до тижня. На склі або банкнотах - чотири дні. Два дні - на дереві або тканині. І найменше часу коронавірус зберігається на міді - максимум чотири години.
Данило Бриндак, лікар-лаборант Центру громадського здоров'я:
Невідомо чи справді вірус гарно передається через поверхні, але цей шлях характерний для представників іншої групи коронавірусів, а також для інших респіраторних вірусів.
А ще коронавірус може... "зависати" в повітрі певний час - аж до години. А це означає, що теоретично можна підхопити COVID-19, приміром, проїхавшись у ліфті після інфікованого сусіда.
Юрій Степановський, інфекціоніст:
Коли це закрите приміщення, коли воно погано вентилюється - це можуть бути тісні кімнати, тісні магазини, тісні приміщення, де перебуває одночасно багато людей.
Тож як вберегтися? Поради - прості. І про них говорять щодня: маска, дезінфекція та гігієна рук.
Часто мити руки, використовувати антисептичні засоби й триматись соціальної дистанції.
Дистанція два метри вбереже від імовірного інфікування. Ось так вигадали її дотримуватися за кордоном. У ресторані Вільнюса за столики посадили манекени. Усі одягнені за останніми трендами. Комплекти позичають у сусідніх бутиках. У такій гламурній компанії можна замовити вечерю чи випити кави. Манекени заповнюють собою місця, які мають бути вільними.
Одета, відвідувачка ресторану:
А ще вони дарують чудовий настрій. Саме по це ми й прийшли.
У мексиканському ресторані цю функцію виконують велетенські плюшеві ведмеді. А один із найдотепніших способів дотриматися відстані - в американському Балтиморі. Там відвідувачам пропонують надіти гумовий обруч, схожий на шину від трактора.
Шон Гармен, власник ресторану:
Вони на колесах, легко пересуваються. Дуже схожі на машинки з автодрому для дорослих.
З креативом чи без - дотримуватися правил безпеки треба. Навіть тим, хто вже має антитіла до "корони".
І вже завтра продовження циклу репортажів "Коронавірусний лікнеп" - про те, які є ліки проти коронавірусу, чи варто захоплюватися імуностимуляторами, і чи справді вітаміни можуть допомогти при COVID-19. Тож, не пропустіть.
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