Чому маски - важливі? І чи справді вони рятують від коронавірсу? Ірина Розова підготувала низку репортажів "Ковідний лікнеп".

Сьогодні - про те, як передається вірус? Чи можна заразитися через гроші чи просто проїхавшись у ліфті після інфікованої людини? І головне - як від цього вберегтися?

Підхопити COVID-19 можна під час спілкування з інфікованою людиною. Але якщо ви зняли готівку в банкоматі, або зайшли у ліфт після хворого. Чи є ризик заразитися через дотики до кнопок, або взагалі принести вірус на взутті у власну оселю?

Дерево, метал, пластик та папір. Підхопити "корону" можна не лише в натовпі. Вірус може бути всюди!

Данило Бриндак, лікар-лаборант Центру громадського здоров'я:

Здорова людина може доторкнутися до поверхні, на якій теоретично може знаходитися вірус. А потім, не зробивши якісну гігієну рук, брудними руками може занести цей вірус на свої слизові - очі, ніс та рот.

Вірус зберігається на різних поверхнях різний час. І найдовше на медичній масці - аж до семи днів. Потрапили у топ-коронанебезпечних і поверхні з нержавіючої сталі та пластику. На них COVID-19 теж живе до тижня. На склі або банкнотах - чотири дні. Два дні - на дереві або тканині. І найменше часу коронавірус зберігається на міді - максимум чотири години.

Данило Бриндак, лікар-лаборант Центру громадського здоров'я:

Невідомо чи справді вірус гарно передається через поверхні, але цей шлях характерний для представників іншої групи коронавірусів, а також для інших респіраторних вірусів.

А ще коронавірус може... "зависати" в повітрі певний час - аж до години. А це означає, що теоретично можна підхопити COVID-19, приміром, проїхавшись у ліфті після інфікованого сусіда.

Юрій Степановський, інфекціоніст:

Коли це закрите приміщення, коли воно погано вентилюється - це можуть бути тісні кімнати, тісні магазини, тісні приміщення, де перебуває одночасно багато людей.

Тож як вберегтися? Поради - прості. І про них говорять щодня: маска, дезінфекція та гігієна рук.

Часто мити руки, використовувати антисептичні засоби й триматись соціальної дистанції.

Дистанція два метри вбереже від імовірного інфікування. Ось так вигадали її дотримуватися за кордоном. У ресторані Вільнюса за столики посадили манекени. Усі одягнені за останніми трендами. Комплекти позичають у сусідніх бутиках. У такій гламурній компанії можна замовити вечерю чи випити кави. Манекени заповнюють собою місця, які мають бути вільними.

Одета, відвідувачка ресторану:

А ще вони дарують чудовий настрій. Саме по це ми й прийшли.

У мексиканському ресторані цю функцію виконують велетенські плюшеві ведмеді. А один із найдотепніших способів дотриматися відстані - в американському Балтиморі. Там відвідувачам пропонують надіти гумовий обруч, схожий на шину від трактора.

Шон Гармен, власник ресторану:

Вони на колесах, легко пересуваються. Дуже схожі на машинки з автодрому для дорослих.

З креативом чи без - дотримуватися правил безпеки треба. Навіть тим, хто вже має антитіла до "корони".

І вже завтра продовження циклу репортажів "Коронавірусний лікнеп" - про те, які є ліки проти коронавірусу, чи варто захоплюватися імуностимуляторами, і чи справді вітаміни можуть допомогти при COVID-19. Тож, не пропустіть.