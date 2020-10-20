Україна має переглянути курс розвитку вітчизняної економіки, - так вважають депутати від опозиції. Сьогодні вони побували на Рубіжанському картонному заводі - це той, з якого Росія минулого тижня зняла санкції.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Наша задача - сделать так, чтобы у людей была работа, была заработная плата, а значит - были отчисления в бюджет, были отчисления в пенсионные фонды. Радикальным изменением экономического курса мы сможем добиться этого путем переговоров. А то, что санкции в будущем будут сняты со всех предприятий - мы в это верим. Мы будем работать и бороться для того, чтобы это произошло.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":