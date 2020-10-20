"Опозиційна платформа - За життя" закликає переглянути курс розвитку вітчизняної економіки - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Україна має переглянути курс розвитку вітчизняної економіки, - так вважають депутати від опозиції. Сьогодні вони побували на Рубіжанському картонному заводі - це той, з якого Росія минулого тижня зняла санкції.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Наша задача - сделать так, чтобы у людей была работа, была заработная плата, а значит - были отчисления в бюджет, были отчисления в пенсионные фонды. Радикальным изменением экономического курса мы сможем добиться этого путем переговоров. А то, что санкции в будущем будут сняты со всех предприятий - мы в это верим. Мы будем работать и бороться для того, чтобы это произошло.
Вадим Рабінович, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Если вы стали лучше жить - власть хорошая. Если стали жить хуже - власть плохая. Мы не обречены на ту жизнь, в которой мы сейчас живем. Мы намного лучше. И земля наша лучше. И люди лучше.
по теме
Віктор Медведчук прокоментував ефективність досліджень російської вакцини проти COVID-19
Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук прокоментував останню фазу випробувань російської вакцини від коронавірусу
Сорос превращает украинскую школу в фабрику по реализации политики деинтеллектуализации населения Украины - Виктор Медведчук
Когда человек, носящий звание "Учитель года", начинает рассуждать о преподавании истории, может сложиться впечатление, что он лучший в своем деле
Заявление Офиса президента относительно решения Дарницкого райсуда по пасквилю Кипиани - это беспрецедентное давление на судебную власть
Истерическое заявление Офиса президента относительно решения Дарницкого районного суда г. Киева
Голосуя за маленькие партии - вы на самом деле отдаете свой голос антинародной власти
На выборах 25 октября надо сказать народное "НЕТ!" антинародной политике власти. Нельзя помогать "новым лицам", партии войны и их "двойникам" разорять страну
Передвиборча соціологія: "Опозиційна платформа - За життя" очолила рейтинг політичних вподобань українців на Одещині
Люди відповідали на запитання: "за кого б ви проголосували, якби вибори відбулися зараз". Що відповіли одесити?