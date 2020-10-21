У Росії - рекорд. Там виявили понад 16 тисяч нових заражень коронавірусом за добу. Найгірша статистика в Москві, там упродовж останньої доби на COVID-19 захворіли майже п'ять тисяч людей.

Загалом у Росії майже півтора мільйона інфікованих. За цим показником вона четверта у світі.