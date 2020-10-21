В Украине новый рекорд по числу больных COVID-19 [ Редактировать ]
По состоянию на утро среды, 21 октября, в Украине зафиксировано 315 826 случаев коронавируса. За сутки COVID-19 обнаружили у 6 719 людей. Об этом сообщает СНБО.
За время пандемии от вируса в Украине скончались 5 927 (+141).
В то же время выздоровели 129 533 человек.
Ранее Зеленскому отчитались об украинской вакцине от коронавируса.
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