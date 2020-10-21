По состоянию на утро среды, 21 октября, в Украине зафиксировано 315 826 случаев коронавируса. За сутки COVID-19 обнаружили у 6 719 людей. Об этом сообщает СНБО.

За время пандемии от вируса в Украине скончались 5 927 (+141).

В то же время выздоровели 129 533 человек.

Ранее Зеленскому отчитались об украинской вакцине от коронавируса.