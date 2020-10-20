Зеленскому отчитались об украинской вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
Во вторник, 20 октября, на совещании с президента Владимиром Зеленским представили результаты доклинической фазы исследования оригинальной украинской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Офис президента.
Эти исследования продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека. Отмечается, что этот кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода.
Один из разработчиков - международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов - отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют. Он также добавил, что является очень позитивным фактом то, что до сих пор в Украине не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больных.
Речь идет и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, и о первом шаге к тому, чтобы восстановить изготовления вакцин в Украине. Государство будет поддерживать выработку этой вакцины. Результаты, которые вы представили, уже показывают положительную тенденцию.
Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал всячески способствовать дальнейшим шагам в прохождении всех последующих фаз.
Также на совещании присутствовали:
- главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко,
- заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Ольга Голубовская,
- заведующий отделом Института микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного НАН Украины Николай Спивак,
- председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко,
- заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Владимир Широбоков,
- международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов,
- представитель компании по инновационным технологиям Марина Пак,
- представитель предприятия с научных разработок Александр Шевчук.
Как ранее сообщалось, кошки способны заражать человека коронавирусом.
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