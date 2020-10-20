Во вторник, 20 октября, на совещании с президента Владимиром Зеленским представили результаты доклинической фазы исследования оригинальной украинской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Офис президента.

Эти исследования продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека. Отмечается, что этот кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода.

Один из разработчиков - международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов - отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют. Он также добавил, что является очень позитивным фактом то, что до сих пор в Украине не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больных.

Речь идет и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, и о первом шаге к тому, чтобы восстановить изготовления вакцин в Украине. Государство будет поддерживать выработку этой вакцины. Результаты, которые вы представили, уже показывают положительную тенденцию.

Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал всячески способствовать дальнейшим шагам в прохождении всех последующих фаз.

Также на совещании присутствовали:

главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко,

заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Ольга Голубовская,

заведующий отделом Института микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного НАН Украины Николай Спивак,

председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко,

заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Владимир Широбоков,

международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов,

представитель компании по инновационным технологиям Марина Пак,

представитель предприятия с научных разработок Александр Шевчук.

Как ранее сообщалось, кошки способны заражать человека коронавирусом.

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