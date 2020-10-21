В Одесской области уничтожили интернет-издательство (фото) [ Редактировать ]
Неизвестные сожгли редакцию независимого интернет-издательства "Альтернатива" в Овидиополе. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.
Огонь уничтожил офис, пол и мебель, но техника осталась нетронутой, поскольку на место вовремя прибыли спасатели.
Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели. В субботу, 17 октября, главного редактора Альтернативы Романа Варшанидзе избили трое неизвестных во время съемок. Национальный союз журналистов Украины осуждает нападение на журналиста, протестует против грубого запугивания медиа, которым является поджог редакции, и призывает правоохранителей к оперативному расследованию преступлений.
Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Фото: nsju.org
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