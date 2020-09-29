Беларусь отменяет лицензию независимому СМИ [ Редактировать ]
Министерство информации Беларуси лишает оппозиционный канал TUT.by права на деятельность как СМИ.
Об этом сообщает TUT.by
Решение Мининформа связано с подачей в суд иска против TUT, его рассмотрение назначено на 8 октября.
Отмечается, что с 1 октября Тут утратит статус СМИ, пояснили в редакции. Но при этом издание по-прежнему сможет работать как обычный веб-сайт.
Ранее мы писали, что в ходе протестов в Минске были задержаны журналисты телеканала "Белсат". Арест произошел во время прямого эфира.
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