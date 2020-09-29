Министерство информации Беларуси лишает оппозиционный канал TUT.by права на деятельность как СМИ.

Об этом сообщает TUT.by

Решение Мининформа связано с подачей в суд иска против TUT, его рассмотрение назначено на 8 октября.

Отмечается, что с 1 октября Тут утратит статус СМИ, пояснили в редакции. Но при этом издание по-прежнему сможет работать как обычный веб-сайт.

Ранее мы писали, что в ходе протестов в Минске были задержаны журналисты телеканала "Белсат". Арест произошел во время прямого эфира.