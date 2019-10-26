Под Одессой сожгли авто чиновника [ Редактировать ]
В пятницу, 25 октября, в Одесской области неизвестный устроил поджег автомобиля чиновника таможенного поста "Черноморский". Об этом сообщают местные СМИ.
Как сообщается, днем неизвестный мужчина поджег автомобиль Subaru, который был припаркованный вблизи транспортно-экспедиционной компании Ильичевсквнештранс. На опубликованном видео видно, как неизвестный подходит к автомобилю и поливает его неизвестным веществом, после чего поджигает и убегает.
По данным местных СМИ, сгоревший автомобиль принадлежит начальнику отдела оформления таможенного поста "Черноморский" Вячеславу Харченко.
Ранее сообщалось, что под Харьковом подожгли авто бизнесмена, а также в Киеве возле остановки с людьми вспыхнул автомобиль.
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