В пятницу, 25 октября, в Одесской области неизвестный устроил поджег автомобиля чиновника таможенного поста "Черноморский". Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщается, днем неизвестный мужчина поджег автомобиль Subaru, который был припаркованный вблизи транспортно-экспедиционной компании Ильичевсквнештранс. На опубликованном видео видно, как неизвестный подходит к автомобилю и поливает его неизвестным веществом, после чего поджигает и убегает.

По данным местных СМИ, сгоревший автомобиль принадлежит начальнику отдела оформления таможенного поста "Черноморский" Вячеславу Харченко.

Ранее сообщалось, что под Харьковом подожгли авто бизнесмена, а также в Киеве возле остановки с людьми вспыхнул автомобиль.